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Компания «Яндекс» получила 38,58 миллиарда рублей за продажу «Дзен. Платформы»

Компания «Яндекс» получила 38,58 миллиарда рублей за продажу «Дзен. Платформы»

Сумма сделки «Яндекса» по продаже ООО «Дзен.Платформа» превысила 38 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС.

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