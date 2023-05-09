Компания «Яндекс» получила 38,58 миллиарда рублей за продажу «Дзен. Платформы»

Сумма сделки «Яндекса» по продаже ООО «Дзен.Платформа» превысила 38 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС.