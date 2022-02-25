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В Чите отменят QR-коды при посещении торговых центров, кинотеатров и ресторанов

В Чите отменят QR-коды при посещении торговых центров, кинотеатров и ресторанов

Руководитель регионального Роспотребнадзора, учитывая складывающуюся на территории края санитарно-эпидемиологическую обстановку, внесла предложение о снятии ограничений в части обязательного предъявления "ковидных" сертификатов посетителями следующих учреждений: - торговых центров;- магазинов непродовольственных и хозтоваров;- учреждений общепита, организующих банкеты, фуршеты, свадьбы и корпоративы;- открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров;- музеев, гостиниц, аттракционов, кинотеатров, театров, концертных и культурно-досуговых организаций, саун, бань, массажных и маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, пансионатов и домов отдыха, туристических баз, санаториев.

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