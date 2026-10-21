Asia-bound Russian crude and fuel supplies are being rerouted as the US-Israeli war on Iran and disruptions in the straits of Hormuz and Bab al-Mandab choke off traditional crude flows from the Persian Gulf.
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