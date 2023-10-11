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Технический сбой «отменил» спектакль московского еврейского театра «Шалом»

Технический сбой «отменил» спектакль московского еврейского театра «Шалом»

Сегодня екатеринбуржцы, которые планировали 24 октября посетить спектакль «Моня Цацкес знаменосец» Московского еврейского театра «Шалом», получили от платформы Timepad сообщение, что культурное мероприятие отменено.

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