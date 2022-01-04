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Коронавирус в Ростовской области: статистика на 3 января

Коронавирус в Ростовской области: статистика на 3 января

За прошедшие сутки в лабораториях Ростовской области было проведено 1 948 тестирований на наличие коронавирусной инфекции — получили 290 положительных результата.

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