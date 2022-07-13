Popcaketv

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BTS впервые высказались об отношениях Ви и Чонгука: «Пора закончить с этим романом и перестать заниматься ерундой!»

BTS впервые высказались об отношениях Ви и Чонгука: «Пора закончить с этим романом и перестать заниматься ерундой!»

У Тэхена (Taehyung) и Чонгука (Jungkook) много всего произошло на этой неделе. Пока один парень находился в больнице и пытался восстановиться, другой старался сделать все возможное, чтобы облегчить ему эмоциональные страдания.

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