BTS впервые высказались об отношениях Ви и Чонгука: «Пора закончить с этим романом и перестать заниматься ерундой!»

У Тэхена (Taehyung) и Чонгука (Jungkook) много всего произошло на этой неделе. Пока один парень находился в больнице и пытался восстановиться, другой старался сделать все возможное, чтобы облегчить ему эмоциональные страдания.
Популярные статьи
- Запашный требует начать специальную операцию в сфере культуры: «Спецоперация позволит ускорить чистку»
- «Получил по заслугам! Меньше надо было нападать на своих», — Галкина впутали в инцидент после оскорбления РФ
- Ответит перед законом! Шахназаров: «Максим Леонидов пафосно уезжал из России. А его возвращение в Москву — тихое»
Свежие комментарии