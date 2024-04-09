Метание лисиц – жестокий немецкий вид спорта, к счастью, совершенно забытый

В современном мире немало странных видов спорта, вызывающих удивление или смех. К счастью, развлечения, в которых страдают невинные животные, стремительно теряют популярность и во многих странах строго запрещены.
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