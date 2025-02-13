Больше терять нечего. В Кремле раздался звонок: Белоруссия атакована дронами. БПЛА впервые в Осетии. Масштабное наступление у Суджи

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Едва появились официальные заявления о телефонном разговоре Путина и Трампа, эксперты провозгласили начало переговорного процесса и начало большой сделки по Украине.

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