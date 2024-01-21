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В Котласском районе в аварии погиб мужчина

Сообщение о ДТП на 422 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово поступило в экстренные службы 19 января около 18:00Сообщение о ДТП на 422 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово поступило в экстренные службы 19 января около 18:00В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что за рулём «Лады Приора» была 20-летняя девушка.

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