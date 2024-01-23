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Военное обозрение

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США допускают отказ части стран Европы от дальнейшей поддержки Украины при отсутствии американской военной помощи

США допускают отказ части стран Европы от дальнейшей поддержки Украины при отсутствии американской военной помощи

Большинство стран Европы не горит желанием тратиться на поддержку Киева, но они следуют в фарватере американской политики.

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