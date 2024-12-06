То, что сказал депутат Фёдоров, — это гимн потребителя. То есть в тылу живут потребители, которые умрут от голода без доставки колбасы и за её доставку готовы будут заплатить больше, чем эта колбаса стоит, лишь бы не выходить из дома

Алексей Тан

Разные "Фёдоровы", "Хинштейны"... стали в открытую проявлять свою СУЩНОСТЬ... сначала они уничтожали, РУССКОЕ управление, в разных структурах СТРАНЫ.... а сейчас (во время ВОЙНЫ... ОНИ стали подменять их, замещать, своими (инородцами)... При Брежневе, потому и В ВЕЛИ... 6-ой пункт!... Что, как только появлялся, на РУКОВОДЯЩЕМ посту ЕВРЕЙ... он тут же ЗАМЕНЯЛ всё окружение, на своих соплеменников ЕВРЕЕВ... так же и армяне и другие "малые" поступают... на РУССКИХ землях.