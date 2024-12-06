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То, что сказал депутат Фёдоров, — это гимн потребителя. То есть в тылу живут потребители, которые умрут от голода без доставки колбасы и за её доставку готовы будут заплатить больше, чем эта колбаса стоит, лишь бы не выходить из дома

То, что сказал депутат Фёдоров, — это гимн потребителя. То есть в тылу живут потребители, которые умрут от голода без доставки колбасы и за её доставку готовы будут заплатить больше, чем эта колбаса стоит, лишь бы не выходить из дома

Большой резонанс на этой неделе вызвали слова депутата ГД Евгения Фёдорова, выступившего в защиту мигрантов.

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Комментарии
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Алексей Тан
Разные &quot;Фёдоровы&quot;, &quot;Хинштейны&quot;... стали в открытую проявлять свою СУЩНОСТЬ... сначала они уничтожали, РУССКОЕ управление, в разных структурах СТРАНЫ.... а сейчас (во время ВОЙНЫ... ОНИ стали подменять их, замещать, своими (инородцами)... При Брежневе, потому и В ВЕЛИ... 6-ой пункт!... Что, как только появлялся, на РУКОВОДЯЩЕМ посту ЕВРЕЙ... он тут же ЗАМЕНЯЛ всё окружение, на своих соплеменников ЕВРЕЕВ... так же и армяне и другие &quot;малые&quot;  поступают... на РУССКИХ землях.
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22 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Для возрождаемого СМЕРШа просто не паханный фронт работы! 2/3 нашей &quot;ГосДуры&quot; можно расстрелять прямо там где заседают. В России только лучше жить станет.
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20 час.

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