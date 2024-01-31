Правительство назвало антиконституционной инициативу по запрету УДО для педофилов

Кабмин оценил как антиконституционный и отправил на доработку законопроект депутат Госдумы Марии Бутиной о запрете осужденным за педофилию претендовать на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания, выяснили «Известия».
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