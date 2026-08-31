Тульская область ужесточила штрафы за миграционный учет в гостиницах

Штрафы для гостиниц и санаториев за несвоевременную регистрацию иностранцев составят до 500 000 рублей, для россиян — до 750 000 рублей при просрочке более суток.
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