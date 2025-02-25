Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел спор о защите прав на товарные знаки, принадлежащие «Московскому метрополитену»

14 января 2025 года Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о признании незаконным использования товарного знака, размещенного на транспортных картах «Тройка» и взыскании компенсации в пользу правообладателя.
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