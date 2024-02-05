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Закон, порядок, государство

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В Новороссийске прошла военно-патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 81-й годовщине высадки морского десанта Цезаря Куникова

В Новороссийске прошла военно-патриотическая акция «Бескозырка», посвященная 81-й годовщине высадки морского десанта Цезаря Куникова

В памятном мероприятии приняли участие сотни горожан и гостей Новороссийска, в том числе военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) и ветераны легендарной «семерки».

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