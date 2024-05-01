Конгрессвумен Блекберн призвала к депортации студентов, поддерживающих Палестину

Конгрессвумен, член Республиканской партии от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала правительство США отозвать визы и выдворить иностранных студентов, которые учувствуют в митингах в поддержку Палестины в американских университетах.
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