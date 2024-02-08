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Царьград

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Армения наконец кое в чём призналась России. Ответ был сокрушающим

Армения наконец кое в чём призналась России. Ответ был сокрушающим

Мария Захарова прокомментировала высказывание Никола Пашиняна о том, что Россия больше не основной партнёр Армении в сфере безопасностиНекоторое время назад глава армянского правительства заявил, что Россия больше не может быть ключевым партнёром в военно-технической сфере.

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Вадим Лебедев
Ляжете под запад - вооружат вас старьём и на нас натравливать будут...
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14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Армении не признали Нагорный Карабах своей территорией. На картах советских времен на территории НК было обозначено несколько анклавов, принадлежащих Армении. Защищая интересы Армении, погибло 56-ть российских миротворца. В советские времена Армения потребляла в 3,1 раза больше, чем производила.
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13 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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11 час.

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