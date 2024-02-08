Армения наконец кое в чём призналась России. Ответ был сокрушающим

Мария Захарова прокомментировала высказывание Никола Пашиняна о том, что Россия больше не основной партнёр Армении в сфере безопасностиНекоторое время назад глава армянского правительства заявил, что Россия больше не может быть ключевым партнёром в военно-технической сфере.