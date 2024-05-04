Илья Воробьев: «Вырос на игре ЦСКА – лучшего клуба в СССР. Возглавить такую великую команду – большая честь, вызов и ответственность»

Бывший тренер «Металлурга» возглавил московский клуб, сменив на этом посту Сергея Федорова. – Для вас большая честь возглавить клуб с такой великой историей? – Для человека, родившегося в советское время и выросшего на игре лучшего в Советском Союзе клуба ЦСКА, на который все всегда равнялись, возглавить такую великую команду – это большая честь, вызов и ответственность.
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