«Скучно на пенсии»: Анатолий Локоть может пойти на выборы

В Новосибирске состоялась отчетно-выборная конференция областной парторганизации КПРФ. На ней традиционно отчитываются о проделанной работе и избирают новый состав областного комитета, а тот уже на пленуме избирает секретарей, в том числе и первого.
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