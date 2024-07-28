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Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ

Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области.

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