В Москве прошел Парад Победы. Полное видео

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили более 25 иностранных лидеров, а также военные из дружественных России стран и зарубежные делегации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии