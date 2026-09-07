Владимирская область начала прием заявок на премию «Владимирский БИЗНЕС»

Премия учреждена в 2020 году и в этом году пройдет в 6-й раз. Лауреатов определяет экспертный совет, а в одной из категорий победителя выбирают жители региона в ходе онлайн-голосования.
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