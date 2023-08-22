Военное обозрение

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Украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников в армию

Украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников в армию

По свидетельству очевидцев, украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников.

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