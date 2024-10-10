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Петербургский дневник

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На главной арене стадиона «Петровский» 18 октября пройдет второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова»

На главной арене стадиона «Петровский» 18 октября пройдет второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова»

Он организован при поддержке газеты «Вечерний Санкт-Петербург» В пятницу, 18 октября, на главной арене стадиона «Петровский» пройдет второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова», организованный при поддержке газеты «Вечерний Санкт-Петербург».

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