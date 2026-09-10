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Царьград

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Детсад в Солнечном готов на 61%: Сурганов проверил стройку

Детсад в Солнечном готов на 61%: Сурганов проверил стройку

Строительная готовность детского сада № 4 в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга достигла 61%. Здание, рассчитанное на 300 воспитанников, находится на завершающей стадии остекления — подрядчик приступает к замыканию теплового контура.

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