Детсад в Солнечном готов на 61%: Сурганов проверил стройку

Строительная готовность детского сада № 4 в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга достигла 61%. Здание, рассчитанное на 300 воспитанников, находится на завершающей стадии остекления — подрядчик приступает к замыканию теплового контура.
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