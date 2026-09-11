ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли

Евросоюз (ЕС) не торопится с решением о финансировании украинского бюджетного дефицита. Как заявил 11 сентября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сначала необходимо установить точный размер потребностей, и лишь затем говорить о способах их покрытия .