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ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли

ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли

Евросоюз (ЕС) не торопится с решением о финансировании украинского бюджетного дефицита. Как заявил 11 сентября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сначала необходимо установить точный размер потребностей, и лишь затем говорить о способах их покрытия .

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