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Главное командование Сухопутных войск подготовит 7 команд для конкурсов Армейских международных игр

Главное командование Сухопутных войск подготовит 7 команд для конкурсов Армейских международных игр

В воинских частях и соединениях проходит подготовка военнослужащих, расчетов и экипажей боевых машин на конкурсы «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки» и «Конный марафон».

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