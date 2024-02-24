12 фактов об Индиане Джонсе

Чтобы добыть их, нам пришлось преодолеть сто ловушек, сбежать из вулкана и съесть живого эскимоса. 1 Культовая сцена на рыночной площади в «Искателях затерянного ковчега», когда Индиана убивает выстрелом наемника, на самом деле должна была изобразить затяжную драку на саблях.