В Краснодаре начинается презентация Генплана города

В Краснодаре начинается презентация Генплана городаСегодня в Краснодаре начнутся презентации проекта Генплана города, который местные власти предпочли назвать «Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования».
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