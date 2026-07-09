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SPLETNIK

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"Спасибо судьбе за тебя". Катерина Ковальчук высказалась о браке с Гариком Харламовым

"Спасибо судьбе за тебя". Катерина Ковальчук высказалась о браке с Гариком Харламовым

Жена 45-летнего Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, впервые откровенно высказалась об их браке.

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