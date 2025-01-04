 Самое большое светило: 4 января Земля подойдет максимально близко к Солнцу

Самое большое светило: 4 января Земля подойдет максимально близко к СолнцуСолнце сегодня подойдёт на минимальное расстояние к Земле, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году.
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