Новый мемкоин Goatseus Maximum (GOAT) резко вырос в цене

Криптовалютный ландшафт, часто находящийся под влиянием различных факторов, недавно пережил спад из-за геополитической напряженности, особенно после нападения Израиля на Иран, которое повлияло на многие цифровые валюты, включая биткоин.
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