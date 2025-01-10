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На противоположном берегу Керченского пролива, там где затоплен танкер «Волганефть», сегодня начался выход нефтепродуктов

На противоположном берегу Керченского пролива, там где затоплен танкер «Волганефть», сегодня начался выход нефтепродуктов

На противоположном берегу Керченского пролива, там где затоплен танкер «Волганефть», сегодня начался выход нефтепродуктов Специалисты обнаружили пятно площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров.

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