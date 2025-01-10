На противоположном берегу Керченского пролива, там где затоплен танкер «Волганефть», сегодня начался выход нефтепродуктов Специалисты обнаружили пятно площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров.
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