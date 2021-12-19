Водитель загнал авто на смотровую площадку Скальной тропы и попал на штраф

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В Сети появилось фото, на котором запечатлен внедорожник с «красивыми номерами», припаркованный на смотровой площадке Скальной тропы, расположенной напротив 4 микрорайона.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В Сети появилось фото, на котором запечатлен внедорожник с «красивыми номерами», припаркованный на смотровой площадке Скальной тропы, расположенной напротив 4 микрорайона.
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