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Водитель загнал авто на смотровую площадку Скальной тропы и попал на штраф

Водитель загнал авто на смотровую площадку Скальной тропы и попал на штраф

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. В Сети появилось фото, на котором запечатлен внедорожник с «красивыми номерами», припаркованный на смотровой площадке Скальной тропы, расположенной напротив 4 микрорайона.

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