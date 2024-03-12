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Boeing провалил проверку американского регулятора

Boeing провалил проверку американского регулятора

По данным СМИ, авиакорпорация не прошла более трети тестов при контроле производственного процесса. Выяснилось, например, что при сборке авиалайнера использовалось жидкое мылоМатериал о характере проблем на производстве самолетов Boeing, который сложно не назвать болезненным для корпорации, опубликовала The New York Times.

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