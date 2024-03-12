Boeing провалил проверку американского регулятора

По данным СМИ, авиакорпорация не прошла более трети тестов при контроле производственного процесса. Выяснилось, например, что при сборке авиалайнера использовалось жидкое мылоМатериал о характере проблем на производстве самолетов Boeing, который сложно не назвать болезненным для корпорации, опубликовала The New York Times.