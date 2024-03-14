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Focus: нерешительность Запада привела к укреплению российской экономики

Focus: нерешительность Запада привела к укреплению российской экономики

Как подчеркнул в своем материале для Focus журналист Габор Штайнгарт, антироссийские экономические санкции провалились и теперь западные финансовые элиты, иностранный бизнес хотят возобновить торговые связи с РФ и договориться с президентом Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Ливень
как раз решительность то и привела)))
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