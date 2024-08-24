Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции.
Даванков направил обращение Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова
Комментарии
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Сергей Андросов
А этому идиоту что надо?
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Павел Дуров является гражданином Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Даванков что- спятил, чтобы глава МИД РФ Сергей Лавров занимался освобождением Дурова, который сам на официальном сайте Forbes просит не называть его гражданином России? Ну, не гражданин, так-не гражданин, чего уж там, пусть по поводу его копошатся МИД стран, гражданство которых он признаёт.
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12 час.
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