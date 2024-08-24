Даванков направил обращение Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова

ИИ

Иван Иваныч

Павел Дуров является гражданином Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Даванков что- спятил, чтобы глава МИД РФ Сергей Лавров занимался освобождением Дурова, который сам на официальном сайте Forbes просит не называть его гражданином России? Ну, не гражданин, так-не гражданин, чего уж там, пусть по поводу его копошатся МИД стран, гражданство которых он признаёт.