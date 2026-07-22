Ирине Розановой — 65: биография и яркие роли актрисы. Фото

22 июля российской актрисе театра и кино Ирине Розановой исполняется 65 лет. За свою карьеру она сыграла около 200 ролей в фильмах и сериалах — от советских мелодрам до современных многосерийных проектов.
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