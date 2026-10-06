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Аргументы и Факты

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Терапевт Бурнацкая рассказала, почему вредно спать всю ночь на одном боку

Терапевт Бурнацкая рассказала, почему вредно спать всю ночь на одном боку

Сон на одном боку обычно безопасен, но иногда может вызывать онемение руки, боль в плече, напряжение шеи и ощущение, будто тело перекосило.

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