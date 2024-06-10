🔴 В Симферополе подросток угонял электросамокаты со стоянок Как сообщили в МВД по РК, 14-летний местный житель за несколько дней похитил три электросамоката, ломая зарядные станции и замки на них.
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🔴 В Симферополе подросток угонял электросамокаты со стоянок Как сообщили в МВД по РК, 14-летний местный житель за несколько дней похитил три электросамоката, ломая зарядные станции и замки на них.