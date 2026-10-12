Я думала, что искусство — это сложно, но 7 простых приемов сделали музей моим любимым местом

Раньше я завидовала людям, которые ходят в музеи с удовольствием. Для них это как отдых или любимое хобби: они находят свои картины, возвращаются к ним, каждый раз замечая что-то новое, могут часами обсуждать творчество любимого художника.
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