На складе в Уссурийске обнаружили 300 тонн зараженной сои

При осуществлении фитосанитарного контроля сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили засорение амброзией полыннолистной партии продовольственного зерна сои общим весом 300 тонн, предназначенного на экспорт в КНР, обобщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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