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Царьград

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Губернатор Федорищев отменил назначение главы Кировского района

Губернатор Федорищев отменил назначение главы Кировского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев потребовал от мэра Самары Ивана Носкова отменить назначение Вячеслава Суслина главой Кировского района, поскольку кандидатура не прошла согласование с администрацией главы региона.

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