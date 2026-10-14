Саудовская Аравия: Etihad Airways отменила все рейсы в аэропорту имени короля Фахда Даммама (DMM/OEDF) до 18 октября, а также отменила несколько рейсов в и из аэропорта Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) до 19 октября из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.
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