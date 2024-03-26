В Самаре организуют фотопрогулку "Параллельные" по исторической части города

В субботу, 30 марта музей-галерея "Заварка" проведет фотопрогулку по параллельной от музея улице.Фотопрогулка пройдет под руководством старшего научного сотрудника музея-галереи "Заварка", фотографа и художника Кирилла Гурова.
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