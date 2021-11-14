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Юрий Пронько о контроле олигархов в России: "Это очень плохие цифры"

Юрий Пронько о контроле олигархов в России: "Это очень плохие цифры"

Россия – одна из богатейших стран мира. Она занимает 1/8 часть земной суши, а её недра богаты уникальными полезными ископаемыми.

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Комментарии
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Юрий Ded
Статья полоумного Пронько как всегда о чём то не понятном и вообще без доказательном . А не чё что по выводам наших  = заклятых друзей = из блумберг Россия в прошлом году вошла в тройку Европейских государств с самым высоким жизненным уровнем - это так просто ремарка к Проньковской брехне .
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4
12 час.
Василий Шафранов
Юрий Ded
Статья полоумного Пронько как всегда о чём то не понятном и вообще без доказательном . А не чё что по выводам наших  = заклятых друзей = из блумберг Россия в прошлом году вошла в тройку Европейских государств с самым высоким жизненным уровнем - это так просто ремарка к Проньковской брехне .
Вот уж какое ты брехло. так таких и не сыскать. Россию по уровню жизни уже многие африканские страны уже обогнали.
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2
8 час.
Олег Самойлов
проньга успешно и ударно отрабатывает полученную задачк! Не пора ль уж ему хайло начистить слегка?
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1
2 час.

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