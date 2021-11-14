Юрий Пронько о контроле олигархов в России: "Это очень плохие цифры"

Юрий Ded

Статья полоумного Пронько как всегда о чём то не понятном и вообще без доказательном . А не чё что по выводам наших = заклятых друзей = из блумберг Россия в прошлом году вошла в тройку Европейских государств с самым высоким жизненным уровнем - это так просто ремарка к Проньковской брехне .