Россия – одна из богатейших стран мира. Она занимает 1/8 часть земной суши, а её недра богаты уникальными полезными ископаемыми.
Юрий Пронько о контроле олигархов в России: "Это очень плохие цифры"
Комментарии
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Юрий Ded
Статья полоумного Пронько как всегда о чём то не понятном и вообще без доказательном . А не чё что по выводам наших = заклятых друзей = из блумберг Россия в прошлом году вошла в тройку Европейских государств с самым высоким жизненным уровнем - это так просто ремарка к Проньковской брехне .
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12 час.
4
Василий Шафранов
Юрий Ded
Статья полоумного Пронько как всегда о чём то не понятном и вообще без доказательном . А не чё что по выводам наших = заклятых друзей = из блумберг Россия в прошлом году вошла в тройку Европейских государств с самым высоким жизненным уровнем - это так просто ремарка к Проньковской брехне .
Вот уж какое ты брехло. так таких и не сыскать. Россию по уровню жизни уже многие африканские страны уже обогнали.
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8 час.
2
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