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Постпред Украины при ООН Кислица сообщил, что Путин «объявил войну его стране»

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, в ответ на выступление своего коллеги из РФ Василия Небензи о решении Кремля начать спецоперацию в Донбассе, заявил, что российский лидер Владимир Путин «объявил войну его стране».

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