Этот день в авиации. 4 августа

1807 - В Париже Андре-Жак Гарнерен совершает первый ночной подъём на воздушном шаре. 1908 - Граф фон Цеппелин, чтобы продемонстрировать возможности своего дирижабля LZ 4, стартовал от своего плавучего ангара на Боденском озере в 6:22 утра на 24-часовой перелёт вниз по Рейну в Базель, Страсбург и Майнц, а затем обратно в Штутгарт.