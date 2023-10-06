Замглавы МИД Вершинин: РФ возобновит зерновую сделку после выполнения ее условий

Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но пока требования России не выполнены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", передает РИА Новости.
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