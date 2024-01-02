Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Свежие комментарии

  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Як дніпряни можуть передати показання газових лічильників?

Як дніпряни можуть передати показання газових лічильників?

Днепровский филиал «ГАЗСЕТИ» акцентирует внимание жителей Днепра и Днепровского района, согласно Кодексу газораспределительных систем, утвержденному НКРЭКУ, бытовой потребитель обязан ежемесячно по состоянию на 1 число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток (до 5 числа включительно) ) предоставлять их Оператору ГРМ во избежание разногласий в расчетах за услуги по газоснабжению.

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